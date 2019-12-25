Городской список системообразующих организаций расширят

В список вошли еще 12 компаний.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что список системообразующих организаций расширили: еще 12 предприятий было добавлено.

Губернатор Петербурга отметил, что среди включенных в список оказались Эрмитаж и Мариинский театр. Отметим, что в конце июня список пополнили на 15 предприятий: в перечень так же вошли музеи и театры. Так, в федеральный список входят 1335 компаний, из них 111 – петербургские. В петербургский региональный список входят 215 компаний.

Ранее мы писали, что более 150 предприятий в Петербурге признаны системообразующими.

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