Городские открытия: проект ВИТРИНЫ

В библиотеке "Современник" решили стереть границы между внутренним пространством библиотеки и внешним пространством города. Так появился проект ВИТРИНЫ.

Пару лет назад началась модернизация в библиотеке "Современник". Молодые дизайнеры объединились с группой жителей и гостей Малой Охты, чтобы создать целую арт-инсталляцию - объекты паблик-арта.

Паблик-арт представляет из себя вид искусства, которое размещается в городской средеи предполагает коммуникацию с данным пространством. Оно ориентируется на неподготовленного зрителя.

Благодаря этому проекту, советские витрины-стены пали, а за ними люди смогли увидеть реальную жизнь библиотеки. Многие жители района не знали, что по соседству у них есть такое общественное пространство как "Современник".



Видео и фото: Piter.TV