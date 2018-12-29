Городские открытия: первая лыжероллерная трасса в Петербурге

PITER.TV запускает новый проект "Городские открытия". Вместе с ним вы побываете на самом большом круизном лайнере, познакомитесь с самым удивительным тюленем России, услышите ансамбль смартфонофонистоф, узнаете как строятся подводные лодки и опуститесь в шахту ещё не открытой станции метро.
А также, раскроете секрет желтого пианино, разведёте Благовещенской мост, узнаете об инновациях в библиотеках, о роботах в поликлиниках и о самых новых обновлениях города.
В первом выпуске проекта мы побываем на тренировке лыжероллеров в Муринском парке и узнаем обо всех плюсах и минусах, а также об опасностях новопоививщейся трассы.
Видео и фото: Piter.TV
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