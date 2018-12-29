Городские открытия: первая лыжероллерная трасса в Петербурге

В проекте «Городские открытия» мы расскажем вам о новых пространствах и интересных местах. В первом выпуске мы расскажем вам о Муринском парке. Именно здесь не так давно открылась профессиональная трасса для лыжероллеров - единственная в черте города.

PITER.TV запускает новый проект "Городские открытия". Вместе с ним вы побываете на самом большом круизном лайнере, познакомитесь с самым удивительным тюленем России, услышите ансамбль смартфонофонистоф, узнаете как строятся подводные лодки и опуститесь в шахту ещё не открытой станции метро.



А также, раскроете секрет желтого пианино, разведёте Благовещенской мост, узнаете об инновациях в библиотеках, о роботах в поликлиниках и о самых новых обновлениях города.





В первом выпуске проекта мы побываем на тренировке лыжероллеров в Муринском парке и узнаем обо всех плюсах и минусах, а также об опасностях новопоививщейся трассы.

Видео и фото: Piter.TV