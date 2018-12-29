Городские открытия: Петербург в миниатюре

На Большой Пушкарской, 10 поселился "Петербург в миниатюре". Все эти крошечные фигурки больше, чем просто сувениры. Покупая домик, вы спасаете жизни. Социальный проект реализован при поддержке благотворительного фонда Advita, который с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.

Все домики делают вручную по эскизами или фотографиям:

Мы делаем такие собирательные образы петербургского дома, процесс изготовления которого я сейчас покажу. И технологии, и инструменты мы разрабатываем сами. Сначала мы берем кусочек, специально подготовленный уже, глины. Отрезаем от нее кусочек поменьше, из которого и будем формировать наш собирательный образ петербургского дома. Мы сделали крышу, сейчас делаем арочку на фасаде. Делим первый этажик и нанесем на него рустовку. Первые этажи в нашем городе почти всегда рустованы. Сделаем арочку во двор. И сейчас сделаем несколько рядов окон Мила Кузнецова, художник

Один мастер изготавливает более 20 домиков в день, потом их ожидает обжиг и покраска. Из миниатюрных фигурок можно собрать целую коллекцию петербургских улиц, проспектов и набережных.

К каждой фигурке в коробке с сургучной печатью прилагается историческая справка. Совсем недавно была полностью завершена улица Рубинштейна. Рядом стоит весь Невский проспект и Миллионная улица.

В миниатюрном Петербурге есть даже собственный Зимний дворец:

У нас есть копия Эрмитажа. Это одна из частей, вторая по очереди изготовления. Первую мы делали в прошлом году. Ее подарили господину Пиотровскому, вторую тоже подарили в этом году Мила Кузнецова, художник

Также в пространстве "Легко-Легко" есть миниатюрный Исаакиевский собор, Зингер, Спас на Крови и другие достопримечательности города:

Мы похожи на сам Петербург, мы такой маленький особый Петербуржчек. В нем все, как в большом Петербурге. Мы начали строить первые улицы с Миллионной, кстати, когда мы ее презентовали к нам пришла Анастасия Мельникова и сразу провела экскурсию, где она жила миллионной, где находилась ее школа. Всегда приятно, когда люди, которые ассоциируются с Петербургом, приходят и ценят то, что мы делаем Татьяна Найко, координатор проекта

Копии петербургских домиков увозят в разные страны мира, как воспоминания о времени проведенном в городе.

Видео, фото: Piter.tv