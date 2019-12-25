Город выделит 2,1 млрд рублей на реставрацию памятников

В течение 10 лет Смольный потратит на реставрацию 17 миллиардов.

В четверг, 6 августа, стало известно, что город выделит 137,1 миллионов рублей на реконструкцию многоквартирных жилых домов, которые являются объектами культурного наследия.

По документам, 58 фасадов будут отреставрированы. По итогам конкурсов, город заключил 18 госконтрактов. Также известно, что за 10 лет Смольный выделит 17 миллиардов рублей на реставрацию не менее 25 объектов.

Ранее мы писали, что в Ленобласти реставрируют 3 почтовые станции XIX века.

Фото: Piter.TV