Улицы Петербурга украсили к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Украшения повесят на Невском, Московском и Суворовском проспектах.

В Петербурге ко дню полного освобождения Ленинграда из кольца блокады были развешаны украшения. Общее оформление главной улицы города – Невского проспекта, обошлось в 13 миллионов рублей.

Работы проводились в ночь на 21 января. Вдоль Невского появились изображения Петропавловской крепости, разорванного кольца и надпись "900 дней и ночей".

Такие же украшения появятся на Московском и Суворовском проспектах. Окончательно работы планируется завершить до 24 января. Полная сумма контракта составила 12,5 млн рублей. Демонтировать их планируют 12 февраля.

Напомним, что день снятия блокады отмечают каждый год 27 января. Блокаду удалось прорвать 18 января в 1943 году. Противостояние длилось еще в течение целого года. Только после проведения Новгородской операции 27 января в 1944 году блокада была снята, а противник отброшен больше чем на 200 км от города.

Фото: instagram / maria_morozova99