В Смольном начали рассмотрение заявок на конкурс по организации региональных ярмарок

Город проверит соответствие заявок требованиям необходимой документации.

В Смольном приступили к рассмотрению заявок от участников конкурса по организации региональных ярмарок, сообщили в пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Комиссия проверит, соответствуют ли заявки требованиям специальной документации.

Отмечается, что в конкурсах по Калининскому и Василеостровскому районам (лот №1 и №2 соответственно) было подано лишь по одной заявке, полученными Смольным до окончания срока. В связи с этим указанные конкурсы признали несостоявшимися.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок – администрации Калининского района Санкт-Петербурга по лоту № 1, лоту № 2 администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга подано только по одной заявке на участие в конкурсах, указанные конкурсы признаны несостоявшимися.

Ранее мы рассказывали, что рождественская ярмарка утомила жителей Манежной площади.

Фото: Ярмарка на Манежной / "ВКонтакте"