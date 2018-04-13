Горилла в зоопарке обучилась йоге

Горилла Болинго из национального зоопарка Busch Gardens во Флориде США научилась выполнять стойки похожие на позы йоги.
Сотрудница зоопарка постоянно работает с Болинго. Она обучила гориллу копировать ее движения. По словам работников зоопарка, такие занятия помогают формировать доверительные отношения с другими животными и людьми. Причем это стимулирует их умственную деятельность и улучшает психическое и физическое состояние. А все это в конечном счете продлевает жизнь животным.
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Видео: YouTube/CGTN