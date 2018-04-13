Горилла в зоопарке обучилась йоге

В сети опубликовано видео из американского зоопарка, на котором горилла занимается йогой со своим тренером.

Горилла Болинго из национального зоопарка Busch Gardens во Флориде США научилась выполнять стойки похожие на позы йоги.

Сотрудница зоопарка постоянно работает с Болинго. Она обучила гориллу копировать ее движения. По словам работников зоопарка, такие занятия помогают формировать доверительные отношения с другими животными и людьми. Причем это стимулирует их умственную деятельность и улучшает психическое и физическое состояние. А все это в конечном счете продлевает жизнь животным.

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Видео: YouTube/CGTN