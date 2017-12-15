Заботливое видео из Владивостока: Кошка взяла на воспитание новорожденных детенышей енота

Сотрудники зоопарка опубликовали видео с кормящей кошкой и новорожденными енотиками.

Накануне, 12 апреля, в зоопарке Владивостока "Садгород" появились на свет три енота полоскуна, но мама выбросила их из гнезда.

Самочка енота по кличке Девочка родила трех малышей и почти сразу выкинула их из гнезда. Сотрудники зоопарка сразу поняли, что детенышей нужно спасать, иначе они погибнут. К счастью у ветврача Виктора недавно дома окотилась кошка и было принято решение подложить ей новорожденных. Малышей кошка приняла как родных - она их вылизала, накормила и согрела.

Кошку с енотиками и котятами сняли на видео. На кадрах видео можно наблюдать, что кошечка мурлычет, котятки сытые спят, а новорожденные пищат и кушают.

Сегодня утром сотрудники зоопарка поняли причину столь жесткого поведения Девочки, ночью она родила еще двух малышей. Сегодня же первых трех малышей вернуть родной маме.

Видео: Instagram/zoopark_vl