Горбачев: СССР можно было спасти путем создания Союза Суверенных Государств

Экс-глава СССР объяснил, как можно было сохранить единство страны.

Михаил Горбачев считает, что СССР можно было спасти путем создания Союза Суверенных Государств. Такое заявление экс-глава государства сделал в интервью журналистам ТАСС. Политик напомнил, что советские власти изначально недооценили масштаб межнациональных проблем и необходимость обновления отношений между народами. Специалист полагает, что даже после августовского путча 1991 года страну можно было сохранить.

Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении. Но даже когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. Михаил Горбачев, экс-глава СССР

Задачей для властей СССР стало формирование реальной федерации с действующим суверенитетом республик, которые передают центру часть своих полномочий. Согласно союзному соглашению рассматривались вопросы безопасности, обороны, транспортной инфраструктуры, единой валюты, прав человека. Горбачев до сих пор считает, что данный вариант развития ситуации был жизнеспособен, так как его поддержали бы большинство республик.

Горбачев поддерживает диалог России и США по безопасности

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