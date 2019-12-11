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nastya960
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Google представил ежегодное видео "Год в Поиске"

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Кадры подбирались исходя из быстрорастущих запросов российских пользователей в 2019 году.

Чем же запомнился россиянам уходящий 2019 год? Google считает, что "этот год был создан вами". 

Именно вы своими руками спасали планету, защищали свои права, дарили надежду и вдохновляли! А еще помогли нам сделать этот ролик.

 

Google Россия

В компании отметили, что к ним пришли сотни видео, самые важные из них и вошли в итоговый ролик. Специалисты отобрали самые трогательные и эмоциональные моменты этого года. В основе ролика звучит песня "Ты – человек", кавер на которую записала группа СБПЧ. Кадры подбирались исходя из быстрорастущих запросов российских пользователей в 2019 году. Среди них: события, люди, утраты, имена чемпионата мира по футболу, мемы.

Фото и видео: Google Россия 

 

Теги: google, год в поиске
Категории: Лента новостей, Новости России,

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