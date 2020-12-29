Голосовой помощник "Виктория" вызовет врача на дом при симптомах коронавируса

Для этого при вызове на номер "122" достаточно нажать в тоновом режиме кнопку "*2"

Единая региональная информационно-справочная служба "122" обеспечивает круглосуточную информационную поддержку петербуржцев по вопросам COVID-19. Также теперь в службе "122" работает голосовой помощник "Виктория", который поможет оформить заявку на вызов врача при симптомах коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи

С 21 января 2021 года в тестовом режиме каждый звонящий может воспользоваться сервисом голосового помощника "Виктории" для оформления заявки. Для этого при вызове на номер "122" достаточно нажать в тоновом режиме кнопку "*2"

"Виктория" задаст вопросы об имеющихся симптомах, в соответствии с утвержденным перечнем. При наличии хотя бы одного симптома COVID-19 ассистент запросит персональные данные и оформит заявку на вызов врача в онлайн–журнале. "Виктория" создана на основе искусственного интеллекта и уже оформляет до 80% заявок самостоятельно. Если возникают затруднения, человека автоматически переведут на оператора.

Голосовой помощник смог практически полностью исключить время ожидания ответа, а также минимизировать человеческий фактор при оформлении заявок.

За новогодние праздники врача на дом через службу "122" вызвали 27 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv