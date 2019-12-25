Подсчеты производились для того, чтобы оценить возможность коронавируса преодолевать барьеры.

Голландские ученые подсчитали число заболевших коронавирусом среди привитых, чтобы оценить возможность коронавируса преодолевать барьеры. Для этого они проанализировали группу вакцинированных медсотрудников. Доля заболевших составила менее 1%. Причем больше всего случаев заболевания приходится на новый штамм. Статья была опубликована на сервере препринтов medRxiv.org.

Так, из более чем 24 тыс. человек, которые прошли вакцинацию, заболел 161 пациент. Это около 0.65% от всей группы. При этом со штаммом дельта связано 90,5%случав заражения. Средний возраст составляет 25,5 лет. Отмечают ученые и высокую сопротивляемость организма привитых пациентов, потому что большинство инфицированных демонстрировали пороговые значения ПЦР-тестов уже через три дня после проявления симптомов.

Исследование показало, что вакцинация способна предотвратить тяжелые формы коронавируса. Однако такие люди могут заразиться, а также стать переносчиками. Отмечается, что исследование эффективность отдельных вакцин не затрагивало

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