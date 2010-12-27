Вратарь "Бордо" обрадовался отсутствию в "Зените" Александра Кокорина

Матч "Зенита" и "Бордо" пройдет 25 октября в Петербурге в рамках группового этапа Лиги Европы.

Вратарь "Бордо" Бенуа Костиль считает, что отсутствие Кокорина в "Зените" поможет его команде. Об этом сообщает издание ТАСС.

Футболист считает "Зенит" наиболее опасным соперником для его команды. Французский вратарь выделил в составе питерцев Дзюбу и Паредеса и отметил, что к удаче для его команды, талантливый футболист Александр Кокорин не сможет сыграть в поединке.

Напомним, матч "Зенита" и "Бордо" пройдет 25 октября в Петербурге в рамках группового этапа Лиги Европы. Начало запланировано на 19.55.

Ранее сообщалось,что Александр Кокорин поблагодарил "Зенит" за поддержку.

Фото: Зенит / ФК