Голикова: выплату в размере 10 тысяч рублей пенсионерам перечислят на карту 2 сентября

Те, кто получает пенсию через Почту России, смогут забрать единовременную выплату в тот же день, что и пенсию.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей российским пенсионерам, которую ранее анонсировал глава государства Владимир Путин, будет перечислена на карты 2 сентября. Об этом она сказала в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

По словам Голиковой, деньги в грядущий четверг на карту получат 30,7 млн человек, всего – 43 млн россиян.

Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день - это уже сложившаяся и отработанная практика. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она уточнила, что граждане, которые получают пенсию через Почту России, смогут забрать единовременную выплату в десять тысяч рублей в тот же день, что и пенсию.

Напомним, Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Одним из указов затрагивает выплаты пенсионерам, которые проходили военную службу, службу в органах внутренних дел, национальной гвардии России и в других ведомствах. Второй указ распространяет единовременную выплату на остальные категории пенсионеров.

Кроме того, глава государства принял решение решение о единовременной выплате военнослужащим в размере 15 тысяч рублей глава государства посчитал необходимым распространить на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что единовременная выплата 15 тысяч рублей стала важным элементом социальной поддержки военнослужащих.

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