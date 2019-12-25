Она напомнила, что вирус никуда не ушёл.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила снижение числа тяжелых пациентов с коронавирусом. По её словам, статистика с новыми заражёнными её не пугает, потому как многие пациенты выздоравливают, а количество тяжёлых случаев уменьшается.

Голикова напомнила, что вирус никуда не ушёл.

Мы по-прежнему должны щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных пациентов. Татьяна Голикова, премьер-министр России

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 7600 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 592 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.