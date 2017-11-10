Видео: голая Виктория Боня встала на голову ради "лайков"

Виктория Боня в одном купальнике встала на голову на песчанном пляже.

Виктория Боня поразила своих подписчиков в Instagram хорошей физической формой и спортивными талантами. Девушка смогла встать на голову и простоять на ней достаточно долго на песчанном пляже. При этом красавица была одета в один лишь обтягивающий эротичный купальник. Не удивительно, что снимок светской львицы буквально взорвал российские социальные сети. Для того, чтобы никто не думал, что ее "подвиг" - это фотомонтаж, Виктория Боня сняла свою стойку на видео. Короткий ролик показывает, что гламурной шатенке достаточно легко далась стойка на голове.

Отметим, что это не единственный пляжный пост Виктории Бони за эту неделю. В последнее время она часто постит соблазнительные кадры с жаркого побережья. Чего только стоит снимок, на котором Боня демонстрирует пышную грудь в минималистичном черному купальнике. Кстати, свои записи звезда шоу-бизнеса все чаще делает на английском языке. Видимо, красотка решила стать селебром мирового уровня.

Фото: Instagram