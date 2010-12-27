Годовалый малыш попал в реанимацию из-за выпитого раствора перекиси водорода

В Северной столице доктора спасают ребенка, выпившего 40-ка процентный раствор перекиси водорода.

В Петербурге в больницу экстренно доставлен годовалый ребенок. Малыш по по недосмотру родителей глотнул 40-ка процентный раствор перекиси водорода. В результате мальчика забрали врачи скорой помощи. Пациент находится в реанимационном отделении с острым гастритом.

Инцидент произошел днем 6 марта. О несчастном случае сообщила мать потерпевшего. Женщина вызвала медиков сразу после принятия ребенком опасной жидкости внутрь организма. Сейчас состояние любопытного ребенка оценивается как средней тяжести.

Делом заинтересовались представители правоохранительных органов. По версии следствия, мальчик получил повреждения из-за невыполнения родительских обязательств. Обстоятельства дела устанавливаются.

