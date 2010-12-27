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На проспекте Героев годовалый мальчик получил тяжелые травмы при невыясненных осбтоятельствах
Сегодня, 9:13
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lesjasap
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На проспекте Героев годовалый мальчик получил тяжелые травмы при невыясненных осбтоятельствах

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В Красносельском районе годовалого ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

В Красносельском районе правоохранительные органы устанавливают обстоятельства дела травмирования годовалого ребенка. Как стало известно, мальчик получил множественные повреждения.
 
Малыша 6 декабря доставили в Детскую больницу номер один. Врачи “скорой помощи” забрали его из квартиры на проспекте Героев. Ближе к ночи пациента перевели в 19 медицинское учреждение имени Раухфуса. Медики определили у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, гематому полушарий, ушиб мозга тяжелой степени и отек. Состояние ребенка оценивают как тяжелое. 
 
Причины таких травм у годовалого ребенка в настоящее время неизвестны. Делом занимаются сотрудники полиции. 
Теги: больница имени раухфуса , красносельский район , проспект героев , ребенок , травмы
Категории: Новости СПб Происшествия

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