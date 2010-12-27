На проспекте Героев годовалый мальчик получил тяжелые травмы при невыясненных осбтоятельствах

В Красносельском районе годовалого ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

В Красносельском районе правоохранительные органы устанавливают обстоятельства дела травмирования годовалого ребенка. Как стало известно, мальчик получил множественные повреждения.

Малыша 6 декабря доставили в Детскую больницу номер один. Врачи “скорой помощи” забрали его из квартиры на проспекте Героев. Ближе к ночи пациента перевели в 19 медицинское учреждение имени Раухфуса. Медики определили у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, гематому полушарий, ушиб мозга тяжелой степени и отек. Состояние ребенка оценивают как тяжелое.

Причины таких травм у годовалого ребенка в настоящее время неизвестны. Делом занимаются сотрудники полиции.