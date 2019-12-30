Гниющий труп нашли в заброшенном здании в Гатчинском районе

Днем 23 января в УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти поступило сообщение об обнаружении трупа. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уже гниющее тело нашли в поселке Сиверский в заброшенном здании. Медики не нашли на трупе внешних признаков насильственной смерти. Оперативно личность установить не получилось.
Причины и обстоятельства смерти пока не сообщаются.
Ранее в "Крестах" обнаружили труп мужчины, обвиняемого в педофилии.
Фото: Piter.TV
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