Египетский картофель с гнильцой не попадет на прилавки в Петербург

Надзорное ведомство не пустило зараженный картофель из Египта в Санкт-Петербург.

В Санкт-петербург таможенная инспекция не пропустила груз из Египта. Эксперты из Россельхознадзора задержали на границе крупную партию гнилого картофеля из-за границы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Более 55 тонн испорченного продукта не смогли покинуть территорию Морского порта Северной столицы. Образцы овоща сначала были направлены на исследование. В лабораторных условиях специалисты определили наличие бурой бактериальной гнили. Доведение до такого состояния является серьезным нарушением фитосанитарных норм хранения и доставки товара.

В настоящее время владелец груза получил уведомление о том, что картофель будет либо уничтожен, либо возвращен отправителю. Решение о дальнейшей судьбе продуктов примет собственник. Однако, в петербургских магазинах товар точно не появится.

