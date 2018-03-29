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Египетский картофель с гнильцой не попадет на прилавки в Петербург
Сегодня, 14:10
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lesjasap
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Египетский картофель с гнильцой не попадет на прилавки в Петербург

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Надзорное ведомство не пустило зараженный картофель из Египта в Санкт-Петербург.

В Санкт-петербург таможенная инспекция не пропустила груз из Египта. Эксперты из Россельхознадзора задержали на границе крупную партию гнилого картофеля из-за границы. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Более 55 тонн испорченного продукта не смогли покинуть территорию Морского порта Северной столицы. Образцы овоща сначала были направлены на исследование. В лабораторных условиях специалисты определили наличие бурой бактериальной гнили. Доведение до такого состояния является серьезным нарушением фитосанитарных норм хранения и доставки товара.

В настоящее время владелец груза получил уведомление о том, что картофель будет либо уничтожен, либо возвращен отправителю. Решение о дальнейшей судьбе продуктов примет собственник. Однако, в петербургских магазинах товар точно не появится.
 

Теги: гнилой картофель , груз картофель , египет , таможня , экспорт
Категории: Новости СПб Происшествия

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