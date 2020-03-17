Главу секты "Орден Пути" подозревают в крупном мошенничестве

Организация обманула пять женщин, отдавших за сомнительные мистические услуги около шести миллионов рублей.

Заключенную под стражу главу секты "Орден Пути" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере – фигурантом дела стала 52-летняя Гайва Тихомирова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Деятельность эзотерической организации пресекли в середине минувшего февраля. Как выяснилось, участники секты похищали у граждан деньги, якобы оказывая помощь в защите жизни, семьи и здоровья путем магических услуг. Жертвами организации стали пять женщин, отдавших мошенникам порядка шести миллионов рублей. По всем эпизодам возбуждены соответствующие уголовные дела. Полиция ищет причастных к обманной схеме.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в содействии террористам мигранта.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области