Главу курортного поселения в Сакском районе Крыма задержали по подозрению в халатности

Мужчина нанес ущерб стране на 10 млн рублей.

Главу курортного Молочненского сельского поселения в Сакском районе Крыма задержали по подозрению в халатности. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, написав о ситуации на собственной странице в социальной сети "Вконтакте".

Глава Молочненского сельского поселения Сакского района задержан сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета по подозрению в халатности с причинением особо крупного ущерба муниципальному образованию. Сергей Аксенов, глава Крыма

Следствие обвиняет чиновника по части 1.1 статьи 293 УК РФ. По его руководством администрация должна была установить контроль за благоустройством муниципального пляжа в селе Витино, но этого не произошло. В результате в нарушение ряда требований был снят и перемещен почвенный покров района с общей площадью 9690 квадратных метров. Из-за небрежного исполнения должностных обязанностей государству причинен ущерб на более чем 10 млн рублей.

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