Главу Омской области на место пожара в селе привезла пожилая женщина

Виталий Хоценко рассказал в соцсетях о посещении пострадавших от огня населенных пунктов.

Пострадавшим во время пожара жителям населенного пункта Чистоозерье в Омской области выплатят по 150 тысяч рублей. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале разместил губернатор региона Виталий Хоценко. В социальных сетях население обратило внимание на рабочую поездку чиновника, так как по территории села его возила пожилая местная жительница.

Встретился с жителями села Чистоозерье. От пожара в этом населенном пункте пострадало 9 человек. Выплатим людям 50 тысяч рублей от Минтруда и 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства Омской области. Также будет выплата от муниципалитета. Виталий Хоценко, глава региона

Напомним, что от природных возгораний в российском регионе пострадали два села — Чистоозерье и Новокарсук. В Большереченский и Крутинский муниципальные районы вылетел местный губернатор Виталий Хоценко. В Чистоозерье пожар повредил четыре жилых дома и 11 хозяйственных построек. В общей сложности на территории села находилось шесть домов, в которых проживало 15 человек.

Авиацией МЧС России сброшено более 170 тонн воды на очаги пожаров в Курганской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости