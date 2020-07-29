Главой Горизбиркома может стать вице-губернатор Петербурга Мейксин

В июне этого года истекают полномочия нынешнего состава избирательной комиссии. Новый состав будет работать пять лет.

Председателем избирательной комиссии в ближайшее время могут назначить вице-губернатора города по внутренней политике Максима Мейксина. Объявить о назначении могут в среду, 25 мая. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, изначально на это место губернатор Петербурга Беглов предложил трех кандидатов. На это место также претендовали детский омбудсмен Анна Митянина и заместитель председателя комитета по информатизации и связи Дмитрий Кузьмин.

По закону председателя и секретаря городской избирательной комиссии рекомендует Центризбирком (ЦИК). После долгих обсуждений с администрацией президента ЦИК согласился на кандидатуру Мейксина. В июне этого года истекают полномочия нынешнего состава избирательной комиссии. Новый состав будет работать пять лет. За это время им предстоит организовать муниципальные и губернаторские выборы в 2024 году и выборы президента.

Пост вице-губернатора Петербурга по внутренней политике Максим Мейскин занимает с 2021 года. Ранее он возглавлял администрацию Центрального района. В прошлом году именно там на выборах участвовали три Бориса Вишневских с разными отчествами. Мейскин в интервью "Ротонде" заявил, что не изучал сообщения о нарушениях на выборах в Центральном районе и не заметил ничего странного в том, что баллотировались сразу три Вишневских.

Фото: Piter.tv