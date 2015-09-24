Главную экоелку Петербурга установили в Театре марионеток

Праздничное дерево, стоящее в фойе театра, украшено необычными игрушками: они сделаны из старых лампочек, пластиковой посуды и компакт-дисков.

Самую экологичную елку установили в Театре марионеток им. Е. С. Деммени. Об этом рассказал глава "Единой России" в Петербурге Сергей Боярский в своем tg-канале 27 декабря.

Праздничное дерево, стоящее в фойе театра, украшено необычными игрушками: они сделаны из старых лампочек, пластиковой посуды и компакт-дисков.

Кроме того, в учреждении провели эковикторину для детей. Ребята в возрасте 5-10 лет знали, что такое раздельный сбор мусора, Красная Книга и чем отличаются опасные отходы. Подарки победителям вручил глава городского комитета по природопользованию Александр Герман.

Елку организовали в рамках премии "Экология – дело каждого".

Ранее на Piter.TV: на "Острове фортов" в субботу откроется "Морская Зимняя сказка".

Фото: Telegram / Сергей Боярский