  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сергей Семак рассказал, кто из игроков "Зенита" не сыграет в матче против "Челси"
Сегодня, 12:54
112
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Семак рассказал, кто из игроков "Зенита" не сыграет в матче против "Челси"

0 0

Встреча с "Челси" пройдет на "Газпром Арене" в среду, 8 декабря, и начнется в 20:45 по петербургскому времени.

Уже в среду, 8 декабря, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет матч между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси". Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, кто из зенитовцев не выйдет на поле. 

Игроки петербургского клуба вовсю готовятся к предстоящей встрече с англичанами. "Играть будут все те, кто будет лучше готов", рассказал Семак. Однако точно ждать на поле не стоит Станислава Крицюка (проходит реабилитацию) и Дмитрия Чистякова (дисквалифицирован). Вполне вероятно, что Чистякова в матче заменит Барриос. 

Для нас этот матч – возможность посмотреть на нашу игру, когда результат важен в меньшей степени. Больше интересует качество нашего футбола, как будут выглядеть игроки на фоне такого сильного соперника.

Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Встреча с "Челси" пройдет на "Газпром Арене" в среду, 8 декабря, и начнется в 20:45 по петербургскому времени. Матч обслужит бригада арбитров из Нидерландов.

Фото: ФК "Зенит" / Евгений Асмолов

Теги: зенит, матч, сергей семак, челси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии