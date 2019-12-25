Сергей Семак рассказал, кто из игроков "Зенита" не сыграет в матче против "Челси"

Встреча с "Челси" пройдет на "Газпром Арене" в среду, 8 декабря, и начнется в 20:45 по петербургскому времени.

Уже в среду, 8 декабря, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет матч между петербургским "Зенитом" и лондонским "Челси". Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, кто из зенитовцев не выйдет на поле.

Игроки петербургского клуба вовсю готовятся к предстоящей встрече с англичанами. "Играть будут все те, кто будет лучше готов", рассказал Семак. Однако точно ждать на поле не стоит Станислава Крицюка (проходит реабилитацию) и Дмитрия Чистякова (дисквалифицирован). Вполне вероятно, что Чистякова в матче заменит Барриос.

Для нас этот матч – возможность посмотреть на нашу игру, когда результат важен в меньшей степени. Больше интересует качество нашего футбола, как будут выглядеть игроки на фоне такого сильного соперника. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Встреча с "Челси" пройдет на "Газпром Арене" в среду, 8 декабря, и начнется в 20:45 по петербургскому времени. Матч обслужит бригада арбитров из Нидерландов.

Фото: ФК "Зенит" / Евгений Асмолов