Александр Колесов рассказал о петербургской погоде на февраль

Главный синоптик поделился данными о погоде на февраль.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, какую погоду стоит ожидать жителям Северной столицы в феврале.

В ночь на 9 февраля ожидается самая холодная ночь. Температура воздуха упадет до минус 15 градусов. Оставшуюся неделю на улице не будет холоднее минус 3-7 градусов. Эксперт считает, что после сильных заморозков быть не должно, однако, в настоящей ситуации он не рискнул давать развернутую сводку погоды.

Во второй половине месяца следует ожидать приход антициклона. Тогда температура, вероятно, понизится до минус 20 градусов. Несмотря на это, количество солнечных дней в Петербурге увеличится.