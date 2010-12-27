Главный синоптик Петербурга пообещал хорошее лето с кратковременными осадками

Гидрометцентр составил предварительный прогноз погоды на лето 2018. Как рассказал "Петербургский дневник", главный синоптик города Александр Колесов дал благоприятный прогноз на предстоящий сезон.
Колесов отметил, что в предыдущие два года холодное лето было из-за скандинавского циклона, который заставил петербуржцев ходить в июле в куртках и закрытой обуви. В этом году в город на Неве вернется привычная для него температура.
Что касается дождей, то этим летом их тоже будет меньше, чем в прошедшие два года. Осадки будут носить кратковременный характер. В среднем температура воздуха составит 20 градусов тепла, но может немного меняться. Александр Колесов заключил, что самым теплым месяцем станет июль.