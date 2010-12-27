Главный синоптик Петербурга пообещал хорошее лето с кратковременными осадками

Холодное дождливое лето было в городе на Неве из-за обосновавшегося на два года скандинавского циклона.

Гидрометцентр составил предварительный прогноз погоды на лето 2018. Как рассказал "Петербургский дневник", главный синоптик города Александр Колесов дал благоприятный прогноз на предстоящий сезон.

Колесов отметил, что в предыдущие два года холодное лето было из-за скандинавского циклона, который заставил петербуржцев ходить в июле в куртках и закрытой обуви. В этом году в город на Неве вернется привычная для него температура.

Что касается дождей, то этим летом их тоже будет меньше, чем в прошедшие два года. Осадки будут носить кратковременный характер. В среднем температура воздуха составит 20 градусов тепла, но может немного меняться. Александр Колесов заключил, что самым теплым месяцем станет июль.