Главный синоптик Петербурга рассказал чего ожидать от погоды весной и летом

Российский метеоролог Александр Колесов рассказал, что уже три зимы повторяются своей погодой. Правда, отмечает, что зимний период все же смещается. В связи с этим весна приходит позже, чем этого хотят жители Петербурга.
Также Колесов отмечает, что холодный март - это нормально. Дело в том, что зима была теплой, лишь в последний месяц ударили морозы, которые затронули и первый весенний месяц. Именно это указывает на смещение зимы. Поэтому потепление в апреле оправдано.
В настоящее время температура воздуха будут колебаться от +9 до + 11. Так было всегда. Стоит отметить, что подобная ситуация прослеживалась в 61-90 годах. Из-за резкого изменения температуры, уже 4 апреля началось половодье. В связи с этим увроень воды в реках Петербурга выше нормы.
Синоптик Александр Колесов
Также Колесов отмечает, что температура воздуха в апреле считается выше нормы на 0,5-1,5 градусов. Синоптик прогнозировал, что лето 2018 года будет благоприятнее, чем в прошлом году, но с дождями.
Фото: Piter.tv