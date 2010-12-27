Главный синоптик Петербурга рассказал чего ожидать от погоды весной и летом

Александр Колесов пообещал теплое лето. Однако традиционных петербургских осадков не избежать.

Российский метеоролог Александр Колесов рассказал, что уже три зимы повторяются своей погодой. Правда, отмечает, что зимний период все же смещается. В связи с этим весна приходит позже, чем этого хотят жители Петербурга.

Также Колесов отмечает, что холодный март - это нормально. Дело в том, что зима была теплой, лишь в последний месяц ударили морозы, которые затронули и первый весенний месяц. Именно это указывает на смещение зимы. Поэтому потепление в апреле оправдано.

В настоящее время температура воздуха будут колебаться от +9 до + 11. Так было всегда. Стоит отметить, что подобная ситуация прослеживалась в 61-90 годах. Из-за резкого изменения температуры, уже 4 апреля началось половодье. В связи с этим увроень воды в реках Петербурга выше нормы. Синоптик Александр Колесов

Также Колесов отмечает, что температура воздуха в апреле считается выше нормы на 0,5-1,5 градусов. Синоптик прогнозировал, что лето 2018 года будет благоприятнее, чем в прошлом году, но с дождями.

Фото: Piter.tv