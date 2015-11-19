Главный диабетолог Санкт-Петербурга: главный компонент лечения - обучение

На сегодняшний день, в России официально зарегистрировано 4,35 млн. человек с сахарным диабетом. Из них 142 тысячи человек находятся в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге живет каждый 30-й диабетик России. Об этом сообщила каналу Piter.TV главный диабетолог комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, заведующая Санкт-Петербургским территориальным диабетологическим центром Ирина Карпова. По ее словам, только официально в городе зарегистрированы 142 000 больных диабетом. Это выше, чем в среднем по России, где проживает 4.35 млн диабетиков.

Как говорит Ирина, - "главный компонент лечения - обучение":

Обучение - компонент лечения. Без обучения лечение вообще невозможно. Обучение - это вовлечение пациента в процесс лечения как активного участника, он должен подходить к этом вопросу творчески. Во время обучения навыки вырабатываются. Занятия, которые проводятся по самоконтролю - важно чтобы они это делали правильно, своевременно, с той кратностью, которую рекомендует врач. Этому тоже учат в школах самоконтроля."

Ирина Карпова, главный диабетолог комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга





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