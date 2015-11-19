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Главный диабетолог Санкт-Петербурга: главный компонент лечения - обучение

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На сегодняшний день, в России официально зарегистрировано 4,35 млн. человек с сахарным диабетом. Из них 142 тысячи человек находятся в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге живет каждый 30-й диабетик России. Об этом сообщила каналу Piter.TV главный диабетолог комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, заведующая Санкт-Петербургским территориальным диабетологическим центром Ирина Карпова. По ее словам, только официально в городе зарегистрированы 142 000 больных диабетом. Это выше, чем в среднем по России, где проживает 4.35 млн диабетиков.  

Как говорит Ирина, - "главный компонент лечения - обучение": 
Обучение - компонент лечения. Без обучения лечение вообще невозможно. Обучение - это вовлечение пациента в процесс лечения как активного участника, он должен подходить к этом вопросу творчески. Во время обучения навыки вырабатываются. Занятия, которые проводятся по самоконтролю - важно чтобы они это делали правильно, своевременно, с той кратностью, которую рекомендует врач. Этому тоже учат в школах самоконтроля."
Ирина Карпова, главный диабетолог комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга


В 2015 году стартовал проект, который был организован Российской диабетической ассоциацией, называется "Каждый день - ваш день". Программа примечательна тем, что она персонифицирована, а главное, совершенно бесплатная! Программа включает в себя цикл обучения - 4 занятия, раз в неделю. 5-е занятие проводится через полгода для конроля знаний пациента и для определения результата работы. А как говорит диабетолог Ирина - результат точно есть. 
Горячая линия 88002006570, работает круглосуточно. По номеру можно пройти онлайн-обучение и задать интересующие вопросы. 
Сайт школы диабета -  https://shkoladiabeta.ru/
Видео и фото - PiterTV

 

Теги: главный диабетолог ирина карпова , диабет
Категории: Новости СПб

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