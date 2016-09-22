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Денисом Черышевым заинтересовалась "Барселона"
Сегодня, 9:30
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Alena_Zinovieva
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Денисом Черышевым заинтересовалась "Барселона"

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Главный тренер каталонского футбольного клуба Эрнесто Вальверде попросил руководство купить футболиста.

Полузащитником сборной России Денисом Черышевым заинтересовался каталонский футбольный клуб "Барселона". В сети появилась информация, что главный тренер ФК Эрнесто Вальверде попросил руководство купить футболиста.

Во время ЧМ-2018 полузащитник российской команды показал хороший результат. Черышев принял участие в пяти матчах турнира, в которых забил четыре мяча. В настоящее время спортсмен является крайним полузащитником испанского клуба "Вильярреал".

Напомним,  после ЧМ-2018 игроки испанского ФК "Вильярреал" встретили Черышева с аплодисментами.

Фото: Instagram / cheryshev90

Теги: денис черышев , фк барселона , эрнесто вальверде
Категории: Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе

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