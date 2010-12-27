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Главком ВМФ России встретился с командующим ВМС Китая в Северной столице
Сегодня, 11:56
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Shdaria
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Главком ВМФ России встретился с командующим ВМС Китая в Северной столице

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Китайская делегация навестит Военно-морскую академию в Петербурге.

В Санкт-Петербурге главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Королев встретился с командующим Военно-морскими силами Народной освободительной армии Китая вице-адмиралом Шэнь Цзинлуном. Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме того, отмечается, что командующий ВМС Народной освободительной армии Китая первый раз прибыл в Россию с официальным визитом.

Китайская делегация навестит Военно-морскую академию. Там вице-адмирал Шэнь Цзинлун увидит профессиональную подготовку. Также представителям ВМС Китая представят новые экспозиции Центрального военно-морского музея. 

Стоит отметить, что делегаия была приглашена в качестве почетных гостей на Главный военно-морской парад, который состоится 29 июля. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в День ВМФ зажгут факелы Ростральных колонн

 

Теги: вмф , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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