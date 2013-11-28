Главы районных администраций обсудят с горожанами развитие территорий

Жители каждого района смогут детально обсудить развитие территорий с главами.

В среду, 3 августа, Центр управления регионом в Петербурге начал серию прямых эфиров с главами районных администраций. Жители каждого из районов также смогут принять участие и обсудить детально развитие интересующих территорий.

Глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин ответил на вопросы о благоустройстве района и создании новых общественных пространств, рассказал о специфике работы районных отделов соцзащиты и информировании горожан о графике работы врачей во время ремонта районных поликлиник, о бесплатных экскурсиях и мероприятиях.

За первые полгода 2022 года исполнительные органы государственной власти отработали порядка 62 сообщений горожан в соцсетях, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Piter.tv