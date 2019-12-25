Глава рабочей группы по COVID-19: "Пик эпидемии в Петербурге будет 25 мая"

Руководитель Центра НТИ СПбПУ и рабочей группы при Минздраве Алексей Боровков рассказал, когда в Петербурге наступит пик эпидемии коронавируса. Об этом сообщила "Фонтанка".
Ранее ученые предполагали, что в Петербурге могут переболеть от 40 до 120 тысяч человек. Теперь этот прогноз пересмотрен с учетом новых данных, объяснил Боровков. Если петербуржцы дальше будут добросовестно соблюдать режим самоизоляции, то пик эпидемии в городе придется уже на 25 мая. В это время в городе будет от 8 до 14 тысяч заболевших.
Однако, Алексей Боровков надеется, что люди, увидев новости о локальных улучшениях, не забудут про самоизоляцию. Ведь "оптимистичный" сценарий быстро может превратиться в "пессимистичный". И вместо 14 тысяч заболевших на пике можно получить все 30-40 тысяч.
В Петербурге от коронавируса скончались двое пожилых мужчин.
Фото: Piter.TV
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