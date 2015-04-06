Глава парламента Крыма Константинов: туристы смогут приезжать на полуостров через Украину

Перед Крымом открываются новые горизонты.

Мост через Керченский пролив сможет стать транзитной территорией, по которой туристы смогут попадать на территорию полуострова. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также индустриальными центрами бывшей Украины. Этого раньше не было. А теперь вот-вот появится. Владимир Константинов, глава крымского парламента

Константинов подчеркнул, что перед Крымом открываются новые горизонты. Местные жители еще месяц назад не могли об этом мечтать. По его словам, власти должны оперативно и с максимальной выгодой использовать появляющиеся возможности.

Ранее мы сообщили, что вода по Северо-Крымскому каналу с Украины самотеком дошла до Джанкоя.

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