Глава города сравнил "Зенит" и "Спартак"

Губернатор Петербурга высказал свое мнение о футбольных командах в интервью "РИА Новости" в понедельник, 25 мая.
Александр Беглов считает, что в стране есть по-настоящему две народные команды, это "Зенит" и "Спартак", несмотря на профессионализм, успех и историю других российских команд.
Когда они встречаются, противостоят друг другу не только Петербург и Москва. Вся страна делится пополам
отметил глава города.
По его мнению, так сложилось исторически. В какой-то момент клубы-антиподы поменялись местами:
Когда "Спартак" был богатым и давал прикурить футбольной Европе, "Зенит" был бедным и никому не известным. Затем они поменялись местами. "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, пять раз – чемпионат России, а "Спартак" полтора десятилетия жил без больших побед
рассказал Беглов.
Александр Панов, автор двух шикарных голов в финале Кубка-99, сейчас, как выразился губернатор, ярый спартаковец. А Артем Дзюба, воспитанный красно-белыми, раскрыл свой талант в "Зените".
Ранее мы писали, что "Зенит" отметил юбилей "летающим фанатом" и торжественным выстрелом из пушки.
Фото: pixabay
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