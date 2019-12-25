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Глава города сравнил "Зенит" и "Спартак"
Сегодня, 19:43
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smirenny

Глава города сравнил "Зенит" и "Спартак"

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Беглов считает, что "Зенит" и "Спартак" – клубы-антиподы.

Губернатор Петербурга высказал свое мнение о футбольных командах в интервью "РИА Новости" в понедельник, 25 мая. 

Александр Беглов считает, что в стране есть по-настоящему две народные команды, это "Зенит" и "Спартак", несмотря на профессионализм, успех и историю других российских команд. 

Когда они встречаются, противостоят друг другу не только Петербург и Москва. Вся страна делится пополам

отметил глава города.

По его мнению, так сложилось исторически. В какой-то момент клубы-антиподы поменялись местами: 

Когда "Спартак" был богатым и давал прикурить футбольной Европе, "Зенит" был бедным и никому не известным. Затем они поменялись местами. "Зенит" выиграл Кубок УЕФА, пять раз – чемпионат России, а "Спартак" полтора десятилетия жил без больших побед

рассказал Беглов. 

Александр Панов, автор двух шикарных голов в финале Кубка-99, сейчас, как выразился губернатор, ярый спартаковец. А Артем Дзюба, воспитанный красно-белыми, раскрыл свой талант в "Зените".

Ранее мы писали, что "Зенит" отметил юбилей "летающим фанатом" и торжественным выстрелом из пушки.

Фото: pixabay

Теги: зенит, спартак, футбол
Категории: Спорт, Лента новостей, Новости СПб,

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