Глава европейского ВОЗ призвал к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19

Ханс Клюге напомнил о необходимости прививаться от сезонных инфекций.

Всемирная организация здравоохранения призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19. Соответствующее заявление в рамка регулярного брифинга с журналистами сделал руководитель регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он уверен в том, что в зимний период возрастет количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания – с возрождением сезонного гриппа в Европе или без него... Мы также настоятельно призываем страны вводить вакцину против гриппа одновременно с вакциной против COVID-19, когда это возможно. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

Эксперт рекомендует населению региона принимать санитарно-эпидемиологические меры для защиты собственного здоровья. Речь идет о ношении медицинских масок в помещениях и общественных местах, проветривать комнаты, а также регулярно мыть руки. Ханс Клюге добавил, что на прошлой неделе от COVID-19 умерли три тысячи европейцев. Этот показатель составляет одну треть от всех смертей на планете.

ВОЗ ожидает новую вспышку COVID-19 осенью.

Фото и видео: YouTube / WHO Regional Office for Europe