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Глава центра имени Алмазова отметил работу скорой против во время пандемии
Сегодня, 9:18
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nastya960

Глава центра имени Алмазова отметил работу скорой против во время пандемии

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Врачи скорой помощи оказались на передовой.

Система скорой помощи в России оказалась по-настоящему передовой. Такое заявление сделала директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто в эфире телеканала "78".

Шляхто рассказал, как люди работали по 24 часа в сутки и брали на себя огромную ответственность. При этом город был не готов к такому развитию событий.

Специалист напомнил, что коронавируса всё же стоит опасаться до появления вакцины или до обретения 60%  популяционного иммунитета.

К осени в Петербурге ожидают рост числа онкобольных.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, скорая, центр алмазова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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