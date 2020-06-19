Глава центра имени Алмазова отметил работу скорой против во время пандемии

Врачи скорой помощи оказались на передовой.

Система скорой помощи в России оказалась по-настоящему передовой. Такое заявление сделала директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто в эфире телеканала "78".

Шляхто рассказал, как люди работали по 24 часа в сутки и брали на себя огромную ответственность. При этом город был не готов к такому развитию событий.

Специалист напомнил, что коронавируса всё же стоит опасаться до появления вакцины или до обретения 60% популяционного иммунитета.

К осени в Петербурге ожидают рост числа онкобольных.

Фото: Piter.TV