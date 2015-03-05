Глава Забайкалья предложил вакцинировать жителей по спискам

Губернатор подчеркнул, что нужно применить "самые эффективные и разнообразные методы".

Забайкальские власти считают, что для увеличения темпов вакцинации можно использовать любые методы. Губернатор края Александр Осипов предложил делать подомовые обходы и вакцинировать граждан по спискам. Эту идею он озвучил на оперативном совещании с правительством Забайкалья.

Осипов подчеркнул, что темпы вакцинации неуклонно снижаются. Их необходимо восстановить. Чтобы это сделать, нужно применить "самые эффективные и разнообразные методы".

Давайте подомовые обходы делать, что угодно. Надо обеспечить вакцинацию срочно. Сегодня-завтра принять решение. Александр Осипов, губернатор Забайкальского края

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