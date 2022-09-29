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Глава Всемирного банка: на отказ от российских энергоносителей уйдут годы

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Дэвид Малпасс рассказал о сроках диверсификации поставок в ЕС.

Глава Всемирного банка заявил о том, что на Европы отказ от российских энергетических носителей и диверсификацию глобального производства уйдут годы. Соответствующее заявление Дэвид Малпасс сделал в ходе своего выступления перед представителями Стэнфордского университета.

В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать (поставки) с уходом от России.

Дэвид Малпасс,глава Всемирного банка

Руководитель международной профильной организации прогнозирует, что данная угроза станет основным фактором по длительному риску стагфляции. Речь идет о таком процессе, при котором фиксируется экономический спад в системе и одновременно высокий уровень безработицы, сопровождающиеся ростом цен на товары, услуги и продовольствие.

Глава Всемирного банка Малпасс: слабость евро повышает риск рецессии в Европе.

Фото и видео: YouTube / World Bank

Теги: всемирный банк, дэвид малпасс, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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