Глава Всемирного банка: на отказ от российских энергоносителей уйдут годы

Дэвид Малпасс рассказал о сроках диверсификации поставок в ЕС.

Глава Всемирного банка заявил о том, что на Европы отказ от российских энергетических носителей и диверсификацию глобального производства уйдут годы. Соответствующее заявление Дэвид Малпасс сделал в ходе своего выступления перед представителями Стэнфордского университета.

В рамках текущих политик глобальному производству энергоносителей потребуются годы на то, чтобы диверсифицировать (поставки) с уходом от России. Дэвид Малпасс,глава Всемирного банка

Руководитель международной профильной организации прогнозирует, что данная угроза станет основным фактором по длительному риску стагфляции. Речь идет о таком процессе, при котором фиксируется экономический спад в системе и одновременно высокий уровень безработицы, сопровождающиеся ростом цен на товары, услуги и продовольствие.

Глава Всемирного банка Малпасс: слабость евро повышает риск рецессии в Европе.

Фото и видео: YouTube / World Bank