Глава Соснового Бора опроверг слухи о закрытии города

На данный момент все мероприятия по патрулированию въездов являются подготовительными.

В Сосновом Бору ведётся подготовка в введению режима ЧС, при этом город остаётся отрытым. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил глава города Михаил Воронков на оперативном совещании местной администрации.

По словам Воронкова, сотрудники ОМВД готовы к объявлению карантина. Сейчас на всех четырёх въездах ведутся подготовительные проверки. Кроме того, патрули отслеживают прибытие в Сосновый Бор нелегальных мигрантов и мошенников, у которых, как отмечает глава города, наступило "золотое время" для совершения противоправных действий.

Кроме того, было отмечено, что Сосновый Бор сохраняет статус открытого горда на период самоизоляции:

Сейчас в социальных сетях очень бурно обсуждают закрытие города. Еще раз подчеркну: город не закрывается. Таких вводных мы не получили от регионального штаба. Мы лишь выполнили все подготовительные мероприятия. – подчеркнул Михаил Воронков

Ранее мы сообщали о том, что мэрия Соснового бора ограничила прием жителей.

Фото: Instagram / mikhailvoronkovsbor