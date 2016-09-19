Глава Следственного комитета назвал условия для возвращения смертной казни в России

По мнению Александра Бастрыкина, такое решение можно принять лишь с помощью референдума.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что мораторий на смертную казнь в России можно отменить лишь по итогам всеобщего голосования. Об этом он рассказал во время своей лекции в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина.

По словам Бастрыкина, высшая мера наказания может применяться для совершивших особо тяжкое преступление и представляет повышенную опасность для общества. Он добавил, что является сторонником гуманных средств, а не способов устрашения людей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В настоящее время в России наложен мораторий на смертную казнь, который не позволяет ее проводить. От такого наказания власти отказались в 90-е годы после вступления в Совет Европы. Высшей мерой наказания сейчас является пожизненное заключение.

Фото: vk.com/sledcomru