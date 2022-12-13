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Глава Следкома заинтересовался судьбой дачи Садалиса в Песочном
Сегодня, 15:07
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Глава Следкома заинтересовался судьбой дачи Садалиса в Песочном

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Проверкой займется исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков.

Глава  Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить состояние дачи Садалиса в Песочном. Горожане попросили признать объект памятником. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В СМИ опубликовано обращение активистов в адрес СК России с просьбой помочь в решении вопроса о признании исторического здания "Дача Садалиса" в поселке Песочном объектом культурного наследия, что поможет уберечь его от возможного разрушения.

Пресс-служба Следственного комитета РФ

Проверкой займется исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков. Бастрыкин  потребовал доложить о ее промежуточных результатах.

Ситуация будет поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее на Piter.tv: выходные в Ленобласти начнутся с ночных заморозков.

Фото: Информационный центр СК России

Теги: бастрыкин, дача садалиса, полиция, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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