Глава Следкома заинтересовался судьбой дачи Садалиса в Песочном

Проверкой займется исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить состояние дачи Садалиса в Песочном. Горожане попросили признать объект памятником. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ опубликовано обращение активистов в адрес СК России с просьбой помочь в решении вопроса о признании исторического здания "Дача Садалиса" в поселке Песочном объектом культурного наследия, что поможет уберечь его от возможного разрушения. Пресс-служба Следственного комитета РФ

Проверкой займется исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков. Бастрыкин потребовал доложить о ее промежуточных результатах.

Ситуация будет поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Фото: Информационный центр СК России