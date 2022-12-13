Глава Следкома заинтересовался судьбой дачи Садалиса в Песочном

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить состояние дачи Садалиса в Песочном. Горожане попросили признать объект памятником. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В СМИ опубликовано обращение активистов в адрес СК России с просьбой помочь в решении вопроса о признании исторического здания "Дача Садалиса" в поселке Песочном объектом культурного наследия, что поможет уберечь его от возможного разрушения.
Пресс-служба Следственного комитета РФ
Проверкой займется исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков. Бастрыкин потребовал доложить о ее промежуточных результатах.
Ситуация будет поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее на Piter.tv: выходные в Ленобласти начнутся с ночных заморозков.
Фото: Информационный центр СК России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все