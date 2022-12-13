Выходные в Ленобласти начнутся с ночных заморозков

В регионе выпадет снег, пройдет дождь.

В субботу, 6 мая, в Ленобласти будет прохладно Небо затянет облаками, но иногда будет выглядывать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами выпадет мокрый снег. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ночью обещают заморозки. Похолодает до -1...-6 градусов. Но днем воздух прогреется до +9 градусов.

Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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Фото: Pxhere