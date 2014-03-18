Глава РФПИ назвал взаимное признание вакцин от COVID-19 вопросом 2021 года

Кирилл Дмитриев рассказал о конкурентной среде в распространении вакцин от ковида.

Глава Российского фонда прямых инвестиций назвал взаимное признание вакцин от COVID-19 вопросом 2021 года. Такое заявление специалист сделал в рамках просветительского марафона "Новое знание" на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у ряда компаний "большой фармы", который пытается ограничить другие вакцины, поймут, что важно принимать вакцинные сертификаты, чтобы восстанавливать путешествия и нормальную жизнь. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

По мнению эксперта, в ближайшее время препараты для профилактики коронавируса будут взаимозаменяемыми и принятыми в различных государствах. По мнению руководителя РФПИ, сейчас ряд крупных фармацевтических корпораций пытаются искусственно в рамках конкурентной борьбы ограничить распространение вакцины "Спутник V" на внешних рынках для того, чтобы занять его место.

Ливан надеется производить 12 млн доз вакцины "Спутник Лайт" в год.

Фото: Интерфакс