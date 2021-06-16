Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"

Глава Приморского края Олег Кожемяко и его супруга сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом чиновник сообщил в собственном Telegram-канале.
Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Быстро, бесплатно, удобно - прямо в здании правительства края на первом этаже. Привились "Спутником V" вместе с супругой. Через 21 день пройдём второй этап вакцинации.
Олег Кожемяко, губернатор Приморья
Чиновник заметил, что поставил бы себе вакцину от ковида и раньше, но ему пришлось выждать время после того, как он ставил себе вакцину против клещевого энцефалита. Кожемяко отметил, что подождать с новой вакциной после прошлой вакцинации ему советовали врачи. Глава региона напомнил, что фиксируется рост числа новых зараженных COVID-19, поэтому местные власти снова вынуждены разворачивать инфекционные койки в больницах.
Глава Коми госпитализирован с коронавирусом.
Видео: Telegram / Кожемяко | официально
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