Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"

Чиновник объяснил, почему не мог вакцинироваться раньше.

Глава Приморского края Олег Кожемяко и его супруга сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом чиновник сообщил в собственном Telegram-канале.

Сегодня сделал первую прививку от коронавируса. Быстро, бесплатно, удобно - прямо в здании правительства края на первом этаже. Привились "Спутником V" вместе с супругой. Через 21 день пройдём второй этап вакцинации. Олег Кожемяко, губернатор Приморья

Чиновник заметил, что поставил бы себе вакцину от ковида и раньше, но ему пришлось выждать время после того, как он ставил себе вакцину против клещевого энцефалита. Кожемяко отметил, что подождать с новой вакциной после прошлой вакцинации ему советовали врачи. Глава региона напомнил, что фиксируется рост числа новых зараженных COVID-19, поэтому местные власти снова вынуждены разворачивать инфекционные койки в больницах.

Глава Коми госпитализирован с коронавирусом.

Видео: Telegram / Кожемяко | официально