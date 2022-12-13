  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава Петербурга вручил министру просвещения России памятный знак "350 лет Петру Великому"
Сегодня, 19:10
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Глава Петербурга вручил министру просвещения России памятный знак "350 лет Петру Великому"

0 0

Глава Северной столицы выразил благодарность министру за поддержку образовательных проектов.

Губернатор Петербурга подарил министру просвещения России Сергею Кравцову памятный знак "350 лет Петру Великому". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава Северной столицы выразил благодарность министру за поддержку образовательных проектов – профориентационных классов, школьных лабораторий и центров развития науки и творчества.

Беглов пообещал заняться улучшением действующих школ и построить новые. Планами он поделился в своем tg-канале.

Ранее на Piter.tv: эксперты оценили темпы строительства учебных заведений в РФ.

Фото: Телеграм / Александр Беглов 

Теги: 350 лет петру великому, беглов, губернатор петербурга, сергей кравцов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии