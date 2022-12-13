Глава Петербурга вручил министру просвещения России памятный знак "350 лет Петру Великому"

Губернатор Петербурга подарил министру просвещения России Сергею Кравцову памятный знак "350 лет Петру Великому". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Глава Северной столицы выразил благодарность министру за поддержку образовательных проектов – профориентационных классов, школьных лабораторий и центров развития науки и творчества.
Беглов пообещал заняться улучшением действующих школ и построить новые. Планами он поделился в своем tg-канале.
Ранее на Piter.tv: эксперты оценили темпы строительства учебных заведений в РФ.
Фото: Телеграм / Александр Беглов
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