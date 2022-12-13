Глава Петербурга вручил министру просвещения России памятный знак "350 лет Петру Великому"

Глава Северной столицы выразил благодарность министру за поддержку образовательных проектов.

Губернатор Петербурга подарил министру просвещения России Сергею Кравцову памятный знак "350 лет Петру Великому". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава Северной столицы выразил благодарность министру за поддержку образовательных проектов – профориентационных классов, школьных лабораторий и центров развития науки и творчества.

Беглов пообещал заняться улучшением действующих школ и построить новые. Планами он поделился в своем tg-канале.

Ранее на Piter.tv: эксперты оценили темпы строительства учебных заведений в РФ.

Фото: Телеграм / Александр Беглов