Глава Петербурга рассказал первоклассникам о своих домашних питомцах

Градоначальник посетил урок первоклассников в школе №619.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что губернатор Северной столицы посетил урок первоклассников в школе №619. Об этом сообщают "Невские новости".

Во время визита губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о своих домашних питомцах. Как оказалось, у градоначальника дома живут три йоркширских терьера и один волнистый попугай.

Также дети обсудили с главой Северной столицы главные качества, которые должен иметь настоящий первоклассник.

Напомним, что сегодня впервые в Петербурге празднуют День первоклассника.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам напомнили об обязанности убирать за своими питомцами во время прогулки.

Фото:Александр Беглов/вк