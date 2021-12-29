Глава Мюнхенской конференции назвал отказ России от участия ошибкой

Вольфганг Ишингер надеялся до последнего, что делегация РФ приедет в Мюнхен.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности назвал отказ России от участия ошибкой. Соответствующее заявление в эфире немецких телеканалов сделал Вольфганг Ишингер. По словам специалиста, он до последнего момента не терял надежду на прибытие официальных представителей из РФ. Он выразил сожаление из-за того, что Москва решила не отправлять на международное мероприятие делегацию.

Сотни лиц, принимающих решения на конференции, будут очень сожалеть о том, что Россия не представлена. Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности

Эксперт понимает слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не рассматривает данную конференцию как мероприятие, которое принесет делегатам удовольствие. При этом Вольфганг Ишингер полагает, что опасения России в области безопасности "надуманные", так как НАТО не произвел ни одного шага к дальнейшему расширению на Восточный фланг Европы на протяжении 18 лет.

Песков: обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем стало больше.

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